Фіорентина зацікавилась нападником Зорі

Аллах'яр Сайядманеш може змінити клуб

Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш зацікавив клуб Серії А Фіорентину.

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Представники "фіалок" вже контактували із Зорею щодо трансферу гравця. Не виключено, що перехід відбудеться вже цього літа.

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Луганці орендували нападника Фенербахче до кінця 2021 року і нібито мають право викупу за 2 млн євро.

У поточному сезоні Сайядманеш провів за Зорю 18 матчів, відзначився 5 голами та 2 асистами.