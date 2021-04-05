Фіорентина зацікавилась нападником Зорі

Джерело - sportarena.com.
Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш зацікавив клуб Серії А Фіорентину.
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Представники "фіалок" вже контактували із Зорею щодо трансферу гравця. Не виключено, що перехід відбудеться вже цього літа.
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Луганці орендували нападника Фенербахче до кінця 2021 року і нібито мають право викупу за 2 млн євро.
У поточному сезоні Сайядманеш провів за Зорю 18 матчів, відзначився 5 голами та 2 асистами.