Максимов виділив важливість перемоги над Олександрією

П'ятиматчева безвиграшна серія в УПЛ тиснула на гравців Ворскли.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"У нас була затяжна серія без перемог, вона тиснула на нас. Розібрали суперника, який пресингує постійно і добре діє на другому поверсі. Там шансів не було, тому було завдання покласти м'яч вниз. Впоралися із завданням, хоча в силовому плані поступаємося. Кутовий у суперника - це як пенальті. Заштовхують нас.

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Дотерпіли, скористалися помилками. Хлопці заслужили, які після серії невдач зуміли виграти. Виграли - радіємо до наступного тижня.

Я вже говорив, що у нас багато південних гравців, не всім звична така погода. Потрібно дочекатися, коли сонце буде", - сказав Максимов.