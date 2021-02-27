 Ворскла - Олександрія 3:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Олександрія 3:1. Відео голів

Сьогодні 19:30 282 0
Відео голів Ворскла - Олександрія
Ворскла - Олександрія 3:1. Відео голів
#Ворскла, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі української Прем'єр-ліги Ворскла обіграла Олександрію.

39 хвилина. Відео голу Кулача

55 хвилина. Відео голу Бабогло

70 хвилина. Відео голу Тілля

77 хвилина. Відео голу Кулача

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 27 лютого

Ворскла - Олександрія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Кулач, 1:1 - 55 Бабогло, 2:1 - 70 Тілль, 3:1 - 77 Кулач (пен)

Ворскла: Дмитро Різник, Альюн Ндіайе, Володимир Чеснаков, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Давид Пуцлін, Георгій Цітаішвілі (Вадим Сапай, 65), Олівьє Тілль (Бредлі Де Ноєр, 82), Ібрахім Кане (Луїзао, 65), Руслан Степанюк (Артем Челядин, 71), Владислав Кулач

Олександрія: Олег Білик, Валерій Бондаренко, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Богдан Мишенко, 88), Денис Мірошниченко, Валерій Лучкевич (Максим Третьяков, 46), Дмитро Гречишкін, Роман Вантух (Тимур Стецьков, 80), Євген Банада (Андрій Новиков, 80), Артем Сітало, Дмитро Шастал (Денис Устименко, 67).

Попередження: Бредлі Де Ноєр (89) - Дмитро Гречишкін (2), Роман Вантух (52), Дмитро Шастал (57), Артем Сітало (79)

Раніше, Маріуполь вирвав нічию в Дніпра-1 у 16 турі УПЛ.

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