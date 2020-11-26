Бєланов: УЄФА створив дуже небезпечний прецедент

Рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії можна було прийняти пізніше.

Про це заявив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

"УЄФА створив дуже небезпечний прецедент. Він поставив перед нами завдання, яке за добу не вирішив би жоден менеджер в світі! І потім покарав нас за це, присудивши технічну поразку. Нам наводять як приклад збірну Чехії, словацький Слован. Я звернув увагу, що і у чехів, і у словаків було дві доби на підготовку. До того ж збірна Чехії грала вдома і їй було набагато простіше зібрати нову команду. А ось мені дивно, чому, наприклад, в цій ситуації не наводять приклад молодіжної збірної Італії? Їхній матч з Ісландією в жовтні був скасований через спалах коронавірусу в італійців і вони спокійно зіграли його в листопаді. Чому так не зробили в нашому випадку? Мені незрозуміло, адже цей матч на становище інших команд в групі не впливав. А жеребкування наступної Ліги націй буде ще не скоро...", - сказав Бєланов.