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Бєланов: УЄФА створив дуже небезпечний прецедент

Сьогодні 20:25 1478 0
Колишній гравець Динамо - про технічну поразку збірної України
Бєланов: УЄФА створив дуже небезпечний прецедент
#Бєланов

Джерело - Footboom.

Рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії можна було прийняти пізніше.

Про це заявив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

"УЄФА створив дуже небезпечний прецедент. Він поставив перед нами завдання, яке за добу не вирішив би жоден менеджер в світі! І потім покарав нас за це, присудивши технічну поразку. Нам наводять як приклад збірну Чехії, словацький Слован. Я звернув увагу, що і у чехів, і у словаків було дві доби на підготовку. До того ж збірна Чехії грала вдома і їй було набагато простіше зібрати нову команду. А ось мені дивно, чому, наприклад, в цій ситуації не наводять приклад молодіжної збірної Італії? Їхній матч з Ісландією в жовтні був скасований через спалах коронавірусу в італійців і вони спокійно зіграли його в листопаді. Чому так не зробили в нашому випадку? Мені незрозуміло, адже цей матч на становище інших команд в групі не впливав. А жеребкування наступної Ліги націй буде ще не скоро...", - сказав Бєланов.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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