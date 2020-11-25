Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією, - журналіст

Журналіст повідомив про невтішні новини

Джерело - Чемпіон.

З'явилися невтішні новини за рішенням УЄФА про скасований матч Ліги націй Швейцарія - Україна.

Про це заявив журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас.

Також з'явилася інформація і в інших джерелах, що збірній України присудили технічну поразку.

"Навіть не хочеться писати ці гарячі новини, які прийшли із штаб-квартири УЄФА. Адже вони невтішні", - зазначив Бурбас.

Навіть не хочеться писати ці гарячі новини, що надійшли зі штаб-квартири УЄФА. Адже вони невтішні..☹️ — Igor Burbas (@iburbas) November 25, 2020

Раніше генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький повідомив, що рішення буде до ранку 26 листопада, його можна оскаржити в Лозанні.