WBC Ультрас Динамо: Ми не приймемо тренером людину, для якого Україна з Росією - це одна країна

Джерело - Чемпіон.
Уболівальники Динамо будуть протестувати проти призначення Мірчі Лучуску головним тренером київського клубу.
Про це йдеться в заяві WBC Ультрас Динамо.
"Пройшло майже сім місяців, як Динамо зачинило свої двері на стадіон вболівальникам. За цей час сталось дуже багато чого негативного: нашим тренером став Луческу, Шахтар почав грати на НСК, проросійські колаборанти з опзж Григорій Суркіс та Віктор Медведчук тягнуть свої руки до клубу...
Незмінним залишається лише одне - позиція Ультрас Динамо WBC у питаннях честі та гідності.
Актуально: Суркіси – ганьба Динамо: Уболівальники Динамо влаштували акцію на матчі з Ювентусом
Нагадуємо знову для всіх! Ми ніколи не приймемо головним тренером людину, котра вважає, що Україна з росією - це одна країна.
Ми будемо намагатися робити все від нас можливе, щоб Суркіси відійшли від управління клубом та перестали його використовувати у своїх політичних іграх.
У свою чергу, ми завжди будемо продовжувати відвідувати стадіони та нагадувати про нашу принципову позицію!
І окремо хочемо передати привіт анонімам, котрі розповідали, що ми збираємося зривати матчі Динамо. Це настільки абсурдно та безглуздо, що, мабуть, немає сенсу коментувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Динамо поступилося Ювентусу у 1 турі Ліги чемпіонів.