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WBC Ультрас Динамо: Ми не приймемо тренером людину, для якого Україна з Росією - це одна країна

Сьогодні 18:29 809 0
Уболівальник Динамо будуть продовжувати свої акції проти Луческу та Суркісів
WBC Ультрас Динамо: Ми не приймемо тренером людину, для якого Україна з Росією - це одна країна
#Динамо, #Луческу, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Динамо будуть протестувати проти призначення Мірчі Лучуску головним тренером київського клубу.

Про це йдеться в заяві WBC Ультрас Динамо.

"Пройшло майже сім місяців, як Динамо зачинило свої двері на стадіон вболівальникам. За цей час сталось дуже багато чого негативного: нашим тренером став Луческу, Шахтар почав грати на НСК, проросійські колаборанти з опзж Григорій Суркіс та Віктор Медведчук тягнуть свої руки до клубу...

Незмінним залишається лише одне - позиція Ультрас Динамо WBC у питаннях честі та гідності.

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Нагадуємо знову для всіх!  Ми ніколи не приймемо головним тренером людину, котра вважає, що Україна з росією - це одна країна.

Ми будемо намагатися робити все від нас можливе, щоб Суркіси відійшли від управління клубом та перестали його використовувати у своїх політичних іграх.

У свою чергу, ми завжди будемо продовжувати відвідувати стадіони та нагадувати про нашу принципову позицію!

І окремо хочемо передати привіт анонімам, котрі розповідали, що ми збираємося зривати матчі Динамо. Це настільки абсурдно та безглуздо, що, мабуть, немає сенсу коментувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Динамо поступилося Ювентусу у 1 турі Ліги чемпіонів.

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