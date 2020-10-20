Динамо поступилося Ювентусу у 1 турі Ліги чемпіонів

Альваро Мората оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома поступалося Ювентусу.

Матч завершився із рахунком 2:0 на користь Ювентуса.

Рахунок був відкритий на початку другого тайму, Мората був першим на добиванні після удару Кулусевскі.

Наприкінці матчу Альваро Мората подвоїв перевагу Ювентуса, коли відгукнувся на подачу Куадрадо.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, Група G

1 тур, 20 жовтня

Динамо – Ювентус 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Мората, 0:2 – 84 Мората

Динамо: Георгій Бущан, Олександр Караваєв (Денис Попов, 70), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (Денис Гармаш, 89), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес, 60), Владислав Супряга, Віктор Циганков (Беньямін Вербич, 70)

Ювентус: Войцех Щенсний, Джорджио К'єлліні (Меріх Демірал, 19), Леонардо Бонуччі, Данило, Адрієн Рабьо, Родріго Бентанкур (Артур, 79), Хуан Куадрадо, Федеріко К'єза, Арон Ремсі (Федеріко Бернардескі, 79), Альваро Мората, Деян Кулусевскі (Пауло Дибала, 56)

Попередження: Родріго Бентанкур (45), Хуан Куадрадо (50), Меріх Демірал (59)