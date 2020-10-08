Збірна Франції - збірна України 7:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася в гостях команді Франції в товариській грі, яка відбулася напередодні в Парижі.

Підопічні Шевченка зазнали найбільшої поразки в своїй історії із рахунком 7:1. Уже на 9-й хвилині Кмавінга вивів господарів уперед. За 15 хвилин Жиру подвоїв перевагу французів. Ще через 10 хвилин той же Жиру шедевральним ударом зробив рахунок 3:0, а під завісу першого тайму автоголом відзначився Віталій Миколенко.

На початку другого тайму шикарний постріл вдався Віктору Циганкову - 4:1. Проте, це був єдиний успіх українців. Толіссо (65'), Мбаппе (82') та Грізманн (89') довели рахунок до непристойного.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу збірній України не змогли допомогти гравці Шахтаря, а також Андрій Лунін, який здав позитивний тест на COVID-19 вже у Франції. Також через травму у складі синьо-жовтих був відсутній Олександр Зінченко.