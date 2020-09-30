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Зінченко пропустить матчі збірної України через травму

Сьогодні 13:40 373 0
Олександр Зінченко вибув на три тижні
Зінченко пропустить матчі збірної України через травму
#Зінченко, #Збірна України, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить три тижні через травму.

Про це розповів Іван Гресько у Facebook.

"Вчора Сіті провів детальне медичне обстеження, а також МРТ. З‘ясувалось, Олександр Зінченко мінімум на три тижнів залишається за межами футбольного поля.

Травма провідного м‘яза не дозволить гравцю збірної України бути задіяним у жовтневій сесії головної команди країни.

Проти Франції, Німеччини та Іспанії без Зіни", - розповів Гресько.

Україна зіграє спаринг з Францією 7 жовтня і два матчі Ліги націй з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче позбутися Зінченка.

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