Зінченко пропустить матчі збірної України через травму

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить три тижні через травму.
Про це розповів Іван Гресько у Facebook.
"Вчора Сіті провів детальне медичне обстеження, а також МРТ. З‘ясувалось, Олександр Зінченко мінімум на три тижнів залишається за межами футбольного поля.
Травма провідного м‘яза не дозволить гравцю збірної України бути задіяним у жовтневій сесії головної команди країни.
Проти Франції, Німеччини та Іспанії без Зіни", - розповів Гресько.
Україна зіграє спаринг з Францією 7 жовтня і два матчі Ліги націй з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня).
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче позбутися Зінченка.