Зінченко пропустить матчі збірної України через травму

Олександр Зінченко вибув на три тижні

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить три тижні через травму.

Про це розповів Іван Гресько у Facebook.

"Вчора Сіті провів детальне медичне обстеження, а також МРТ. З‘ясувалось, Олександр Зінченко мінімум на три тижнів залишається за межами футбольного поля. Травма провідного м‘яза не дозволить гравцю збірної України бути задіяним у жовтневій сесії головної команди країни. Проти Франції, Німеччини та Іспанії без Зіни", - розповів Гресько.

Україна зіграє спаринг з Францією 7 жовтня і два матчі Ліги націй з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче позбутися Зінченка.