Франція знищила збірну України у товариському матчі

Збірна України пропустила 7 голів

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції у товариському матчі впевнено розібралася із національною командою України.

Рахунок у матчі вже на 9-й хвилині відкрив 17-річний Камавінга. Згодом дубль оформив Жиру, а наприкінці тайму автогол забив Миколенко.

На початку другої половини гри рахунок скоротив Віктор Циганков, який із-за меж штрафної влучно пробив у кут воріт французів.

На гол українців збірна Франції відповіла влучними ударами Толіссо, Мбаппе та Грізманна.

У підсумку матч завершився із рахунком 7:1 на користь збірної Франції.

Товариський матч

07 жовтня

Франція – Україна 7:1 (4:0)

Голи: 0:1 – 9 Камавінга, 0:2 – 24 Жиру, 0:3 – 34 Жиру, 0:4 – Миколенко, 4:1 – 53 Циганков, 5:1 – 65 Толіссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Грізманн