Шахтар оголосив, що клуб йде на самоізоляцію через коронавірус

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Гравці донецького Шахтаря пропустять товариський поєдинок проти Франції через випадки коронавірусу в команді.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Двоє гравців "гірників" Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивний тест на COVID-19.
Також коронавірус підтвердився у двох співробітників клубу.
Медслужба гірників отримала результати тестів після матчу 5-го туру з Десною. Тестування проходили гравці, які відправляються в розташування збірних.
Шахтар в повному складі пішов на самоізоляцію. У понеділок і четвер представники першої команди пройдуть додаткове тестування.
Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2 місяці через травму.