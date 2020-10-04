Шахтар оголосив, що клуб йде на самоізоляцію через коронавірус

Двоє гравців "гірників" отримали позитивний тест ан COVID-19

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Гравці донецького Шахтаря пропустять товариський поєдинок проти Франції через випадки коронавірусу в команді.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Двоє гравців "гірників" Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивний тест на COVID-19.

Також коронавірус підтвердився у двох співробітників клубу.

Медслужба гірників отримала результати тестів після матчу 5-го туру з Десною. Тестування проходили гравці, які відправляються в розташування збірних.

Шахтар в повному складі пішов на самоізоляцію. У понеділок і четвер представники першої команди пройдуть додаткове тестування.

Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2 місяці через травму.