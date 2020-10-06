У Луніна і Паньківа виявили коронавірус

Воротарі отримали позитивні тести на коронавірус

Джерело - УАФ.

Два футболісти збірної України отримали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це воротар Реала Андрій Лунін і страж воріт Олександрії Юрій Паньків.

Крім того, захворів кухар збірної України Любомир Тошич.

Всі троє ізольовані в готелі, де зупинилася збірна.

Зараз у збірній України, яка готується до контрольного матчу з Францією 7-го жовтня, залишився один воротар - Георгій Бущан. Раніше основний кіпер Андрій Пятов здав позитивний тест і не поїхав в розташування національної команди.

Поки УАФ нічого не повідомляє про можливе скасування спарингу з Францією.