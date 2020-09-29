 Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Гент 3:0. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Гент 3:0. Як це було

Вчора 23:47 13454 0
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Гент 3:0. Як це було
#Динамо, #Гент, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Гент

Ліга чемпіонів УЄФА
Плей-оф кваліфікації, 2-й матч
29 вересня, 22:00

Матч завершено! Динамо здобуває розгромну перемогу і виходить у груповий етап Ліги чемпіонів!

87' Гент володіє м'ячем і навіть намагається атакувати, але вже немає тієї швидкості в бельгійців, як хвилин двадцять тому.

85' Вербич завозився на фланзі і втратив м'яч, ротація Де Пени і Родрігеса не виглядає дуже успішною.

83' Кутовий заробили кияни, але вдало його розіграти не вдалося.

82' Супряга у центрі поля грамотно прикрив м'яч корпусом і заробив фол.

80' Намагалися кияни вийти в контратаку, але Циганков і Супряга трохи не порозумілися і в підсумку м'яч було втрачено.

78' Заміна від Мірчі Луческу: замість Миколи Шапаренко на поле вийшов Олександр Андрієвський.

76' Забиває Гент, але положення "поза грою" зафіксував боковий арбітр. Не щастить просто бельгійцям.

75' Ще одна заміна від Гента: замість Лорана Депуатра зустріч продовжить Матісс Самуаз.

73' Восьмий кутовий у матчі виконував Гент, але м'яч полетів низько із захисники винесли м'яч. 

70' Після подачі справа головою в упор пробивав Кляйндінст, але Бущан парирував удар, тут же добивав Фортуна, але захисник виніс м'яч з лінії, а ще одне добивання Кляйндінста виявилося неточним. Динамо дуже щастить в останні хвилини.

68' Ньянгбо з-за меж штрафного майданчика пробив по воротах. Бущан знову парирував удар, але якось невпевнено.

67' Друга заміна у складі Гента: замість Алессіо Кастро-Монтеса на поле вийшов Жордан Ботак.

65' Дорш небезпечно пробив, але Бущан не без проблем перевів м'яч на кутовий.

64' Трохи заспокоїлася гра, кияни вже не форсують події, а Гент не виглядає таким вмотивованим, як на початку матчу.

62' Вербич дуже неприємно приземлився, трохи полежав на газоні, після чого все ж піднявся і продовжив гру.

60' Подвійна заміна від Динамо: на поле вийшли Вербич та Циганков, а відпочивати пішли Де Пена та Родрігес відповідно.

57' Декілька кутових поспіль виконували гравці Гента і один з них ледь не призвів до голу, Караваєв з лінії воріт вибив м'яч.

55' Володіє ініціативою Динамо на початку другого тайму, нічого не вдається поки Гента.

54' Перша заміна в складі Гента: замість Еліші Овусу на поле вийшов Сулейман Марре.

52' Дорш на швидкості прорвався в чужу штрафну площу і пробивав по воротах з 15-ти метрів - Бущан виручив Динамо.

50' Фортуна, до речі, заробив "гірчичник" за фол проти Владислава Супряги.

49' ГОООЛ! Динамо! 3:0! Жерсон Родрігес розвів воротаря та м'яч по кутам.

48' Пенальті у ворота Гента, Супряга заробив!

47' Команди вийшли на другу половину гри у тих же складах, що і на початку.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився! Динамо здобуло хорошу перевагу в ці 45 хвилин і залишилося її лише не втратити.

45' Ньянгбо пройшов на правий край штрафного майданчика Динамо, і пробивав по воротах з гострого кута, але Бущан відбив м'яч на кутовий.

45' Дві хвилини матчу додав арбітр.

44' Останні хвилини Гент володіє м'ячем, але без гострих моментів.

42' Пластун опинився на правому фланзі оборони, де врізав по ногах Буяльському, за що отримав жовту картку.

40' Пенальті не буде! Супряга до падіння потрапив у офсайд!

39' Пауза невелика, зараз відеоасистенти допомагають головному арбітру прийняти рішення.

38' Друге пенальті у ворота Гента!

36' ГООООЛ! Динамо подвоює рахунок! Де Пена пробив точно у кут воріт.

35' Пенальті у ворота Гента!

34' Правим флангом атаку провели "буйволи", але після подачі в центр на другому поверсі впевнено відіграв Миколенко.

33' Трохи заспокоїлася гра, певними проміжками матч в нас активізується і здається це залежить від активності Генту, бо коли Динамо володіє м'ячем, то ігровий снаряд не швидко просувається вперед.

31' Сидорчук пробивав по воротам, але м'яч полетів вище поперечини.

29' Вирішив Шапаренко пробити зі стандарту, але влучив у стінку українець.

28' Організувало контратаку Динамо, але її встиг зірвати Кастро-Монтес, прихопивши руками Де Пену. Нарешті, перша жовта картка показана в матчі.

27' Заробили кутовий бельгійці, але кияни змогли відбитися.

25' Перехопили трохи ініціативу гравці Генту, вже менше атак Динамо ми бачимо, потрібно перетерпіти киянам цю навалу.

23' Невеличка сутичка сталася між Шапаренком та Кляйндінстом у центрі поля, але суддя спробував пояснити на словах, як краще себе поводити на полі.

21' Обрізався Забарний після чого Букарі зміг вийти один на один з Бущаном, але голкіпер Динамо зіграв відмінно.

20' Знову грубо зіграли проти гравців Динамо. Мірча Луческу має притензії до арбітра.

19' Сидорчук зіграв рукою у центрі поля. Після подачі у штрафний майданчик Пластун зумів пробити, але Бущан забрав м'яч у руки.

17' Шапаренко з дальньої дистанції пробив по воротах, але "буйволів" врятувала стійка!

16' Чимало фолить Гент у центрі поля, у той же час бельгійці не можуть створити якусь небезпеку біля воріт киян.

14' Пластун грубо зіграв проти Де Пени в центрі поля. Арбітр призначив штрафний і обмежився усним попередженням.

12' Знову закидання пішло від бельгійців у чужий штрафний майданчик, але Забарний там зіграв чітко, головою скинувши м'яч на Бущана.

11' Правим флангом провели атаку "буйволи", але подача на дальню штангу в напрямку Кляйндінста вийшла занадто високою.

9' ГООООЛ! Динамо виходить вперед! Передача на правий край штрафного майданчика пройшла на Cупрягe, який на ривку пішов від захисника до лицьової лінії, звідки прострілив уздовж воріт, а Буяльський п'ятою переправив м'яч у сітку воріт.

8' Лівим флангом провів атаку Гент. Прострільна передача в центр низом пішла, але там Забарний впевнено зіграв на своїй позиції.

6' Шапаренко вирішив пробити по воротах безпосередньо з флангу, і вийшло далеко не найкращим чином - м'яч набагато вище поперечини пролетів.

4' Небезпечний фол заробив Де Пена на фланзі атаки.

3' Взяли під свій контроль м'яч кияни і поки не поспішають вперед.

2' Активно відразу побігли в атаку бельгійці на перших секундах, але їх перша спроба взяття воріт закінчилася фолом.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпоінів!

Не варто забувати, що Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів.

Напередодні поєдинку ультрас Динамо знову виступили проти Луческу.

Нещодавно з'явилася інформація, за яких умов Динамо віддасть свого нападника.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо прийматиме Гент у рамках другого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня о 22:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.

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