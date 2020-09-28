Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо може отримати рекордну кількість призових у разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

У разі задовільного результату в матчі з Гентом кияни отримають 15,25 млн євро за участь у груповому етапі.

Бонус за перемогу в кожному матчі основного раунду ЛЧ становить 2,7 млн, а за нічию - 0.9 млн.

У разі успішного виступу Динамо і виходу в 1/8 плей-оф, кияни отримають ще 9,5 млн євро.

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