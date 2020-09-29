Родрігес та Шапаренко вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Гентом

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, у матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо перейме Гент.

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес, Супряга, Де Пена

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Соль, Циганков, Андрієвський, Сирота

Гент: Руф, Нуріу Фортуна, Нгадеу-Нгаджуї, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Букарі, Кляйндінст, Ньянгбо, Депуатр

Запасні: Коосеманс, Мохаммаді, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо

Матч розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що у першому матчі у Бельгії Динамо з рахунком 2:1 переграло Гент.