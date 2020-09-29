Динамо готове віддати Соля в оренду тільки з обов'язковим викупом

Джерело - sport.ua.
Нападник Динамо Фран Соль близький до переходу у Тенерифе.
Про це повідомляє deporpress.com.
Однак останнім часом переговори з іспанським клубом ускладнилися.
Річ у тому, що Тенерифе розраховував взяти Соля в оренду на рік з правом продовження оренди ще на сезон. Однак така формула угоди не влаштовує Динамо.
Київський клуб готовий відпустити Соля у Тенерифе тільки в оренду з обов'язковим викупом. У разі, якщо Тенерифе вийде в Ла-Лігу, Динамо хоче отримати за Соля 2 мільйони євро.
Контракт Соля з Динамо розрахований до літа 2023 року. Трансферна вартість іспанського форварда оцінюється у 2 мільйони євро.
Нагадаємо, Динамо поскаржилось у ФІФА на Корінтіас.