Ракитич завершив кар’єру у збірній Хорватії

Хавбек Севільї Іван Ракитич вирішив припинити виступи за збірну Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба хорватської національної команди.

За свою кар'єру у національній команді Ракитич провів 106 матчів, в яких відзначився 15 голами.

У хавбека є срібна медаль ЧС-2018 (у фіналі хорвати поступились Франції 2:4).

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj