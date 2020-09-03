Ракитич пояснив повернення у Севілью

Хорватський півзахисник Іван Ракитич хоче добиватися перемог із Севільєю у наступному сезоні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я приїхав у команду переможців. Ви можете очікувати від мене максимальної віддачі. Я не просто так приїхав, мені відомо, що таке грати в чемпіонській команді.

Наступний крок – успішний виступ у Ла-Лізі і Лізі чемпіонів. З нетерпінням чекаю початку сезону. Я повернувся, щоб продовжувати творити історію ще багато років", – цитує Ракітіча офіційний сайт Севільї.