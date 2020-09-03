Ракитич пояснив повернення у Севілью

Джерело - football24.ua.
Хорватський півзахисник Іван Ракитич хоче добиватися перемог із Севільєю у наступному сезоні.
Про це розповів сам футболіст.
"Я приїхав у команду переможців. Ви можете очікувати від мене максимальної віддачі. Я не просто так приїхав, мені відомо, що таке грати в чемпіонській команді.
Наступний крок – успішний виступ у Ла-Лізі і Лізі чемпіонів. З нетерпінням чекаю початку сезону. Я повернувся, щоб продовжувати творити історію ще багато років", – цитує Ракітіча офіційний сайт Севільї.
Нагадаємо, Ракитич повернувся до Севільї.