Джерело - Marca.
Нападник Динамо Фран Соль буде оцінювати свою ситуацію в команді після відпустки в серпні.
Про це він розповів порталу Marca.
"Сезон ще не закінчений. Ми всі повинні зібратися, щоб домогтися поставленої мети - зайняти друге місце, яке дозволить брати участь у кваліфікації ЛЧ. Ми повернемося з відпустки вже в серпні, тоді я чіткіше побачу ситуацію. Я хочу грати і бути там, де мене люблять і поважають", - сказав Соль.
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