Семененко прокоментував створення клубу Зоря-1972

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що в Україні буде зареєстрований ще один футбольний клуб під назвою Зоря-1972.

Повідомлялося, що він буде представляти Луганськ і базуватися в Києві, а генеральним директором стане Олексій Семененко - луганчанин, який зараз займає пост віцепрезидента київського Динамо.

Але Семененко спростовує цю інформацію.