Семененко прокоментував створення клубу Зоря-1972

Джерело - Чемпіон.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що в Україні буде зареєстрований ще один футбольний клуб під назвою Зоря-1972.
Повідомлялося, що він буде представляти Луганськ і базуватися в Києві, а генеральним директором стане Олексій Семененко - луганчанин, який зараз займає пост віцепрезидента київського Динамо.
Але Семененко спростовує цю інформацію.
"Я взагалі не в курсі. Мені вчора подзвонив хлопець якийсь і запитав. Після чого я сам прочитав про це в інтернеті. Однак для мене самого це новина, більше додати нічого", - сказав Семененко.