Марсель зацікавився українським захисником

Захисник Динамо Віталій Миколенко може перейти до французького клубу Марсель.

Про це повідомляє Lephoceen.fr.

Скаут Марселя Кевін Крібич вже привів у команду талановитого Папе Гуйє, тому вважаємо, що краще його слухати. Зокрема, це стосується і ситуації з Віталієм Миколенком - захисником збірної України та київського Динамо, якому лише 21 рік, і кандидатуру якого рекомендує Крібич.

Очевидно, що його ціна трохи зависока, але якщо команда хоче просунутися у цьому питанні, то потрібно робити це зараз або вже ніколи. Чому? Наполі і Вест Гем вже придивляються до футболіста.

Якби Марсель зробив ставку на такого таланта, то була б ймовірність відходу Амаві, якого важко уявити на лаві запасних.

На лівому фланзі оборони Марселя зараз грає Джордан Амаві, однак у нього зовсім немає гідного конкурента.

Раніше, Семененко прокоментував створення клубу Зоря-1972.