Бєсєдін: Лікар переплутав таблетки і дав мені свою від голови

Джерело - Чемпіон.
Лікар Динамо, в якого крали документи, нервувався й переплутав таблетки і дав нападнику Артему Бєсєдіну свою від голови.
Про це заявив сам футболіст.
"Ми виїжджали на матч. Перед цим нас ще й обікрали в готелі, у лікаря Миронова теж вкрали, ще у воротаря курточку з паспортом і документами.
Ми їхали на матч, у мене заболіла голова в автобусі. Попросив у доктора таблетку, він мені дав. Переплутав таблетки і дав мені свою від голови. Вони там схожі. А йому цю таблетку прописав якийсь доктор після операції на спині.
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Мабуть, він перенервував на тлі того, що у нього вкрали пачку документів. Напевно, він думав не про те, що треба. Вважаю, таких людей, які вже немолоді, не в повному обсязі здорові, щось болить там, їх просто не можна підпускати до команди. Вони вороги для футболістів.
Стався фатальний збіг обставин, який призвів до цього. Бог з ним, час минув, коли я злився, ображався, десь емоції свої виплескував. Багато переосмислив, взяв себе в руки, кожен день працюю", - зазначив Бєсєдін.
Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.