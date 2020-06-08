Бєсєдін: Лікар переплутав таблетки і дав мені свою від голови

Лікар Динамо, в якого крали документи, нервувався й переплутав таблетки і дав нападнику Артему Бєсєдіну свою від голови.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми виїжджали на матч. Перед цим нас ще й обікрали в готелі, у лікаря Миронова теж вкрали, ще у воротаря курточку з паспортом і документами.

Ми їхали на матч, у мене заболіла голова в автобусі. Попросив у доктора таблетку, він мені дав. Переплутав таблетки і дав мені свою від голови. Вони там схожі. А йому цю таблетку прописав якийсь доктор після операції на спині.