Михайличенко: Динамо розхитало оборону Олександрії

Олексій Михайличенко прокоментував матч проти Олександрії

Динамо у матчі з Олександрією активно використовувало фланги, за допомогою яких вдалось розхитати оборону суперників.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Сьогодні активно задіювалися флангові гравці під час атак на ворота суперника. Це була задумка або Олександрія дала слабину, особливо після того, як залишилася в меншості? Ми шукаємо різноманіття. Якщо згадати пенальті на Русині, то було закидання по центру, також у нас було багато продовжень, які мали закінчитися в середині поля.

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Для того, аби розхитати оборону, потрібно максимально задіювати і середину, і фланги. Де ми відчули слабину, де нам вдалося розхитати оборону, там і намагалися використовувати свою перевагу. Цього разу, коли Олександрія залишилася в меншості, звичайно, їй було важко, практично неможливо за тієї гри, яку ми показували, контролювати фланги. Тому наша перевага була настільки очевидною", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.