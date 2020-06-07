Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ

Віталій Буяльський оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 червня, Динамо у 25 турі УПЛ приймало Олександрію.

У першому таймі арбітр призначив одразу три пенальті. Першими рахунок у матчі відкрили кияни, на 14 хвилині одинадцятиметровий не реалізував Буяльський, однак Кендзьора був першим на підбиранні і тонко віддав м’яч Віталію на метр від воріт, звідки півзахисник вже не схибив. Через п’ять хвилин рахунок подвоїв Назарій Русин, який впевнено реалізував пенальті.

Олександрія змогла відіграти один м’яч також з одинадцятиметрового, який реалізував Гречишкін.

У другому таймі кияни змогли забити ще три м'ячі, відзначився Віталій Миколенко, Карло Де Пена та ще один гол забив Віталій Буяльський.

Відзначимо, що на початку другої половини гри Олександрія залишилась у меншості, другу жовту картку отримав захисник Каспарс Дубра.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 червня, 25 тур

Динамо – Олександрія 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20 Русин, 2:1 – 31 Гречишкін, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 Де Пена, 5:1 – 84 Буяльський

Динамо: 71. Бойко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 8. Шепелєв, 11. Цитаїшвілі (20. Караваєв, 62), 16. Миколенко, 18. Андрієвський (14. де Пена, 62), 29. Буяльський (99. Дуелунд, 85), 30. Шабанов, 70. Русин (9. Соль, 74), 94. Кендзьора (77. Беніто, 85).

Олександрія: 79. Паньків, 6. Ковалець, 10. Третьяков (23. Шастал, 80), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич (94. Задерака, 69), 18. Сітало (22. Грицук, 69), 20. Пашаєв, 27. Гречишкін, 44. Банада (3. Гордієнко, 59), 90. Дубра.

Попереджені: Сидорчук (7), Кадірі (31), Шепелєв (45+2), Андрієвський (50) – Дубра (20), Банада (25).

Вилучення: Дубра (56, друге попередження).

Нагадаємо, Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ.