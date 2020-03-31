Аякс розірвав контракт з гравцем, який отямився після дворічної коми

Абдельхаком Нурі залишився без клубу

Аякс розірвав контракт з Абдельхаком Нурі, який днями вийшов із дворічної коми.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Таке рішення амстердамського клубу пов'язане з програмою скорочення фінансових витрат на тлі кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу.

22-річний Нурі переніс серцевий напад під час товариського матчу в липні 2017 року. За 2 роки і 9 місяців стало відомо, що він вийшов з коми.

Аякс продовжить платити Нурі зарплату до початку липня 2020 року та підтримуватиме родину футболіста.

У липні 2017-го року Абдельхакім Нурі зазнав серцевого нападу під час товариського матчу з німецьким Вердером. В результаті гравець отримав пошкодження мозку.

Нагадаємо, Ювентус і Аякс проявляють цікавість до ексгравця Карпат.