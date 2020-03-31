Аякс розірвав контракт з гравцем, який отямився після дворічної коми

Джерело - espreso.tv.
Аякс розірвав контракт з Абдельхаком Нурі, який днями вийшов із дворічної коми.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Таке рішення амстердамського клубу пов'язане з програмою скорочення фінансових витрат на тлі кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу.
22-річний Нурі переніс серцевий напад під час товариського матчу в липні 2017 року. За 2 роки і 9 місяців стало відомо, що він вийшов з коми.
Аякс продовжить платити Нурі зарплату до початку липня 2020 року та підтримуватиме родину футболіста.
У липні 2017-го року Абдельхакім Нурі зазнав серцевого нападу під час товариського матчу з німецьким Вердером. В результаті гравець отримав пошкодження мозку.
Нагадаємо, Ювентус і Аякс проявляють цікавість до ексгравця Карпат.