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Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат

Вчора 23:10 497 0
Клаусула колумбійця становить 20 мільйонів євро
Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат
#Аякс, #Ювентус

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль потрапив до сфери інтересів Ювентуса. 

Про це повідомляє Calciomercato.

Також в підписанні 21-річного колумбійця зацікавлений Аякс.

Сума відступних в контракті Карраскаль становить 20 мільйонів євро. Угода півзахисника з Рівер Плейт закінчується в червні 2022 року.

Карраскаль з 2017 по 2019 роки виступав за Карпати. Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в Рівер Плейт. У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.

У поточному сезоні Карраскаль провів десять матчів за Рівер Плейт у всіх турнірах, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею.

Раніше, захисник СПАЛу затримав мародера.

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