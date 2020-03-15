Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат

Клаусула колумбійця становить 20 мільйонів євро

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль потрапив до сфери інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Calciomercato.

Також в підписанні 21-річного колумбійця зацікавлений Аякс.

Сума відступних в контракті Карраскаль становить 20 мільйонів євро. Угода півзахисника з Рівер Плейт закінчується в червні 2022 року.

Карраскаль з 2017 по 2019 роки виступав за Карпати. Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в Рівер Плейт. У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.

У поточному сезоні Карраскаль провів десять матчів за Рівер Плейт у всіх турнірах, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею.

Раніше, захисник СПАЛу затримав мародера.