Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат

Джерело - Sport Arena.
Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль потрапив до сфери інтересів Ювентуса.
Про це повідомляє Calciomercato.
Також в підписанні 21-річного колумбійця зацікавлений Аякс.
Сума відступних в контракті Карраскаль становить 20 мільйонів євро. Угода півзахисника з Рівер Плейт закінчується в червні 2022 року.
Карраскаль з 2017 по 2019 роки виступав за Карпати. Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в Рівер Плейт. У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.
У поточному сезоні Карраскаль провів десять матчів за Рівер Плейт у всіх турнірах, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею.
Раніше, захисник СПАЛу затримав мародера.