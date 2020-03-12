Легендарний білоруський футболіст Глєб завершив кар'єру

Глєб 6 разів визнавався футболістом року в Білорусі

Джерело - Експресо.

Легендарний білоруський півзахисник Олександр Глєб оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє Трибуна.

38-річний білорус є вихованцем мінського Динамо. За свою ігрову кар'єру він ставав переможцем Ліги чемпіонів 2008/09 у складі іспанської Барселони, а також чемпіоном Іспанії і володарем Кубка Іспанії. Окрім Барси Олександр Глєб захищав кольори лондонського Арсеналу, німецьких Вольфсбурга і Штутгарта і білоруського БАТЕ.

Хавбек був найкращим асистентом Бундесліги у 2005-му році та 6 разів визнавався футболістом року в Білорусі (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008).

У складі збірної Білорусі півзахисник провів 80 матчів і забив 6 голів. Загалом за кар'єру Глєб зіграв 639 матчів, забив 49 голів і віддав 103 результативні передачі.

Раніше, Глєб вказав причину провалу трансферу у Динамо.

Нагадаємо, Глєб розповів про легендарних гравців Барселони.