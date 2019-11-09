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Глєб вказав причину провалу трансферу у Динамо

Сьогодні 15:14 365 0
Олександр Глєб прокоментував трансфер у Динамо
Глєб вказав причину провалу трансферу у Динамо
#Глєб, #Динамо

Джерело - КраСава.

Екс-гравець Арсенала та Барселони Олександр Глєб на початку своєї карєри міг опинитися у київському Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"Тодішній президент БАТЕ сказав мені, що поїду на перегляд в київське Динамо. Нас поселили в якомусь сараї, на розкладачках спали. Там було ще чоловік 50, мало не з усього Союзу. Потім на тренуванні нам кажуть: Готуйтеся, зараз крос буде - Тест Купера біжимо. Я сказав, що не буду бігти.

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Потім якийсь турнір був в залі, після тренування міряють тиск, а я такий, що навіть коли з пальця кров здаю, трохи свідомість не втрачаю. Мені коли міряли тиск, у мене там 145 на 80 і лікарі говорять: Тобі не можна. Я кажу: Та блін, нормально все . У підсумку я посидів на заміну, мене не поставили. І все, я поїхав", - розповів Глєб.

Нагадаємо, Глєб розповів про легендарних гравців Барселони.

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