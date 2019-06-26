Глєб: Роналдіньо і Деку приходили п'яними на тренування Барселони

Тому легендарних гравців і продали

Олександр Глєб в 2008 році перейшов з Арсеналу до Барселони, проте не був радий цьому трансферу.

Про це розповів сам білоруський гравець.

"Коли я перейшов до Барселони, спочатку жив у Анрі. Тьєррі завжди питав: Навіщо ти переходив в Барсу? Ну подзвонив би мені, я б все пояснив!". Чесно кажучи, мені в Барселону з самого початку не хотілося переходити. Взагалі! От не хотілося якось внутрішньо. Я хотів в Баварію або в Арсеналі залишитися. Але агенти ... Ще й Гвардіола цей дзвонить ... Роналдіньо і Деку приходили п'яними на тренування. Ось чому їх продали в 2008? Тому що боялися, що вони і Мессі зіпсують", - сказав Глєб.

Варто відзначити, що Глєб не перетинався з Роналдіньо і Деку на тренуваннях. Олександр став гравцем каталонців 16 липня 2008 року, Роналдіньо перейшов до Мілана за день до цього, а Деку став гравцем Челсі ще 30 червня 2008.

Нагадаємо, Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.

Також, Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.

Джерело - football.ua.