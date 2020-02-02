Колишній нападник Ліверпуля буде вести власне шоу на ВВС

Джерело - isport.ua.
Колишній нападник Ліверпуля, Сток Сіті і збірної Англії Пітер Крауч буде вести власне шоу на телеканалі ВВС.
Про це повідомляє Daily Mail.
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За інформацією джерела, керівництво телеканалу вразило вміння футболіста вести програми, і з ним був підписаний контракт на один рік.
Варто відзначити, що назва програми поки залишається невідомою. Однак вона точно буде розважальною.
Шоу Крауча перші вийде в ефір в червні 2020 року. Саме тоді почнеться чемпіонат Європи 2020 року.