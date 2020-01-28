Джерело - espreso.tv.
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе може перейти в англійський Ліверпуль за 250 млн євро.
Про це повідомляє The Sun.
Цього літа Мбаппе прийме рішення щодо свого майбутнього в ПСЖ. Його контракт з парижанами розрахований до 2022-го року. Французи готові продати Мбаппе за 250 млн євро, головним претендентом на гравця зараз є Ліверпуль.
У поточному сезоні 21-річний Мбаппе провів 24 матчі, забив 21 гол і віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони.
Також, ПСЖ готовий платити Мбаппе 32 млн на рік.