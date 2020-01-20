Барселона претендує на перемогу у всіх турнірах в поточному сезоні.

Про це розповів хавбек іспанського клубу Серхіо Бускетс.

"Хто б не прийшов, ми сподіваємося, що ефект буде позитивним. У кожного тренера свій стиль, свій погляд на футбол. У захваті від того, що робив Ернесто, аналогічно і з Сетьєном. Ви бачили, що бос просив нас здійснити.