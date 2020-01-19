Барселона з труднощами переграла Гранаду у 20 турі Ла-Ліги

Після 20 зіграних турів Барселона і Реал мають по 43 очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру іспанської Ла-Ліги Барселона вдома приймала Гранаду.

Гранада грамотно побудувала захист власних воріт. З 69-ої хвилини гостям стало ще складніше захищатися, адже залишилися в меншості. Друге попередження отримав Санчес. А вже через сім хвилин після передачі Відаля Мессі відкрив рахунок. Цей гол став єдиним у матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

20 тур, 19 січня

Барселона - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Мессі

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.

Також, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.