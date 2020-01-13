Барселона спробує підписати нападника

Барселона шукає тимчасового кандидата на заміну основному нападнику Барселони Луїсу Суаресу, який пропустить найближчі чотири місяці через травму.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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До складу чемпіона Іспанії взимку може перейти Крістіан Стуані, якого могли підписати минулого року, але зробила вибір на користь Боатенга. За 33-річного гравця Жирони потрібно буде заплатити 25 млн євро.

Також є ймовірність підписання Карлоса Вели. Мексиканець став найкращим гравцем MLS і в січні може піти на підвищення. Так само є кандидатура Габріеля Барбози (Габігол), який став головним героєм кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, екс-тренер Бетіса очолить Барселону.