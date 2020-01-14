Коутінью може повернутися у Барселону

Джерело - sport.ua.
Новий тренер Барселони Кіке Сетьєн може повернути у команду Філіппе Коутінью.
Про це повідомляє Cadena Ser.
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Сетьєн зацікавленій у послугах бразильського півзахисника. Він хоче попросити керівництво іспанського клубу повернути Коутіньо з оренди в Баварії.
У поточному сезоні гравець провів за Баварію 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.
Раніше, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.