Коутінью може повернутися у Барселону

Філіппе Коутінью може достроково повернутися у Барселону

Новий тренер Барселони Кіке Сетьєн може повернути у команду Філіппе Коутінью.

Про це повідомляє Cadena Ser.

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Сетьєн зацікавленій у послугах бразильського півзахисника. Він хоче попросити керівництво іспанського клубу повернути Коутіньо з оренди в Баварії.

У поточному сезоні гравець провів за Баварію 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.