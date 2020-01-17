Коломойський: Дніпро помер від внутрішньої хвороби

Коломойський розповів про причини зникнення Дніпра

Футбольний клуб Дніпро помер від внутрішньої хвороби.

Про це заявив власник Дніпра Ігор Коломойський.

"Чому помер Дніпро? Були причини, від внутрішньої хвороби. Чи підтримую Дніпро-1? Як? Фінансово? Ні. Не маю права, тільки морально. Я і баскетбольний Дніпро ніяк не підтримую", - сказав Коломойський.

Раніше, Фрідман (уродженець Львова - прим.) розмірковує над покупкою львівського клубу, а передбачувані переговори планувалося провести як з Петром Димінським, так і з Ігорем Коломойським, щоб заволодіти 100% прав на клуб.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.