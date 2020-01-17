Коломойський: Дніпро помер від внутрішньої хвороби

Джерело - Tribuna.com.
Футбольний клуб Дніпро помер від внутрішньої хвороби.
Про це заявив власник Дніпра Ігор Коломойський.
"Чому помер Дніпро? Були причини, від внутрішньої хвороби.
Чи підтримую Дніпро-1? Як? Фінансово? Ні. Не маю права, тільки морально. Я і баскетбольний Дніпро ніяк не підтримую", - сказав Коломойський.
Раніше, Фрідман (уродженець Львова - прим.) розмірковує над покупкою львівського клубу, а передбачувані переговори планувалося провести як з Петром Димінським, так і з Ігорем Коломойським, щоб заволодіти 100% прав на клуб.
Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.