Російський олігарх планує купити Карпати

Фрідман хоче викупити частки Димінського і Коломойського

Російський олігарх Михайло Фрідман вивчає можливість купівлі львівських Карпат, які посідають 12-те місце в поточному сезоні УПЛ.

Про це повідомляє фан-сайт ФК Карпати.

Михайло Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування Альфа Джаз Фест, музичного фестивалю в самому центрі міста Лева.

Альфа-Банк Фрідмана без перебоїв працює у Львові, а сам він не проти зміцнити зв'язок з рідним містом.

Джерела в оточенні олігарха повідомляють, що він хоче викупити частки як Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, Карпати хочуть створити потужний клуб.

Раніше, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.