Карпати хочуть створити потужний клуб

Львівські Карпати хочуть відродити переможні традиції клубу.

Про це повідомляє прес-служба Карпат.

"Карпатівська історія сповнена досягненнями і незабутніми моментами. Віддаючи пошану легендам команди, ми водночас прагнемо до відродження переможних традицій. Наше завдання – створення сучасного, потужного, конкурентоспроможного клубу, чиї результати виступів будуть відповідати славному імені Карпат.

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І як би не було важко, які б перешкоди не стояли на нашому шляху, у ці радісні зимові дні з особливою впевненістю віримо – у найближчому майбутньому численні прихильники команди матимуть не одну нагоду вигукнути: "Виграли "Карпати" – треба святкувати!", - йдеться у повідомленні.