 Карпати хочуть створити потужний клуб | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії
Сьогодні 01:10 491
Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі
Вчора 22:09 1646
Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ
Вчора 21:26 786
Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року
Вчора 20:30 625
Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ
Вчора 16:29 379
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Вчора 11:49 723
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
31.12.2019 20:20 5204
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
31.12.2019 01:09 1257
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1675 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 716
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:17 Теніс Світоліна: Хочу перемагати на Grand Slam та стати першою ракеткою світу 34
10:02 Блог Легенда №1. Олександру Шовковському - 45! 163
09:58 Футбол Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала 108
09:44 Футбол Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона 639
09:30 Баскетбол Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА 166
09:25 Блог З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери 174
09:16 Футбол Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер 176
08:59 Футбол Погба через травму пропустить декілька тижнів 649
08:56 Блог З легенди Барселони познущалася дівчина 206
08:46 Футбол Карпати хочуть створити потужний клуб 758
08:30 Футбол Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона 669
08:13 Біатлон Санітра: Декілька вдалих стартів ще не зробили Дудченка зіркою 401
07:40 Блог Відео дня. Найкращі асисти десятиліття в НБА 203
06:47 Футбол Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0. Огляд матчу 441
01:10 Баскетбол Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії 491
1 Січня 2020
23:52 Футбол Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ 336
23:39 Футбол Моурінью запропонував нову назву для VAR 636
23:30 Футбол Лідер Тоттенгема веде переговори з Інтером 344
23:10 Бокс Пакьяо став автором неймовірного рекорду 1310
23:02 Пряма трансляція Арсенал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 918
22:50 Фехтування Харлан: Багато хто говорить, що коли жінки фехтують, то це сексуально 273
22:35 Теніс Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу 206
22:21 Футбол Лунін може відправитися в оренду до клубу Сегунди 318 1
22:09 Блог Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі 1646
22:09 Футбол Манчестер Сіті - Евертон 2:1. Огляд матчу 359

Карпати хочуть створити потужний клуб

Сьогодні 08:46 758 0
Карпати назвали цілі на майбутнє
Карпати хочуть створити потужний клуб
#Карпати, #УПЛ

Джерело - fckarpaty.com.

Львівські Карпати хочуть відродити переможні традиції клубу.

Про це повідомляє прес-служба Карпат.

"Карпатівська історія сповнена досягненнями і незабутніми моментами. Віддаючи пошану легендам команди, ми водночас прагнемо до відродження переможних традицій. Наше завдання – створення сучасного, потужного, конкурентоспроможного клубу, чиї результати виступів будуть відповідати славному імені Карпат.

Актуально: Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів

І як би не було важко, які б перешкоди не стояли на нашому шляху, у ці радісні зимові дні з особливою впевненістю віримо – у найближчому майбутньому численні прихильники команди матимуть не одну нагоду вигукнути: "Виграли "Карпати" – треба святкувати!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.

Коментарі ()