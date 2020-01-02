Карпати хочуть створити потужний клуб

Джерело - fckarpaty.com.
Львівські Карпати хочуть відродити переможні традиції клубу.
Про це повідомляє прес-служба Карпат.
"Карпатівська історія сповнена досягненнями і незабутніми моментами. Віддаючи пошану легендам команди, ми водночас прагнемо до відродження переможних традицій. Наше завдання – створення сучасного, потужного, конкурентоспроможного клубу, чиї результати виступів будуть відповідати славному імені Карпат.
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І як би не було важко, які б перешкоди не стояли на нашому шляху, у ці радісні зимові дні з особливою впевненістю віримо – у найближчому майбутньому численні прихильники команди матимуть не одну нагоду вигукнути: "Виграли "Карпати" – треба святкувати!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці.