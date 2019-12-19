Бойко назвав найкращий період у своїй кар'єрі

Найкраще для голкіпера було у Дніпрі

31-річний голкіпер київського Динамо і збірної України Денис Бойко найкращий період у кар'єрі провів у Дніпрі.

Про це він заявив в інтерв'ю Зе Інтерв`юер.

"На зараз найкращий період у кар'єрі був у Дніпрі. Було все практично ідеально, напевно. Починаючи від побуту, колективу, і закінчуючи результатами", - зазначив Бойко.

Денис Бойко захищав кольори Дніпра з 2013-го по 2015-й роки. Всього провів за Дніпро 102 матчі у всіх турнірах, де пропустив 91 м'яч, 46 раз залишивши свої ворота у недоторканності.

У складі Дніпра Бойко дійшов до фіналу Ліги Європи, де український клуб програв Севільї (2:3).

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