На матчі чемпіонату України ультрас Динамо Київ протестували проти керівництва клубу, а саме братів Ігоря та Григорія Суркісів.

"Мовчання весь перший тайм, промовистий банер та іграшкові граблі на полі у сьогоднішній грі проти Десни - такий наш протест проти ситуації в клубі. Ця ситуація склалась не сьогодні і не вчора, а триває вже багато років. Виліт з Ліги Європи з досить простої групи лише переповнив чашу терпіння. При керівництві Суркісів Динамо планомірно опустилось до рівня Яблонця та Лугано. Але справа навіть не в результатах команди, а у відсутності адекватних процесів у клубній структурі", - йдеться у повідомленні.