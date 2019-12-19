Офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк

Фанати влаштували акцію під стінами Нацбанку

Сьогодні, 19 грудня, люди з символікою футбольного клубу Динамо влаштували пікет під стінами Національного банку України.

Про це повідомляє Главком.

Активісти вимагали у колишнього керівництва Нацбанку повернути гроші власникові Динамо.

Керівник офіційного фан-клубу і за сумісництвом співробітник по роботі з уболівальниками Сергій Михайленко не зміг детально пояснити акцію уболівальників.

Відзначимо, що Нацбанк у 2016 році заблокував рахунки ТОВ ФК Динамо Київ у Приватбанку.

Нагадаємо, ультрас Динамо протестували проти Суркісів.