Коноплянка та Марлос потрапили в основу Шахтаря на матч із Зорею

Сьогодні, 14 грудня, донецький Шахтар зустрінеться із луганьскою Зорею у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі складами на матч.
Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Патрік, Маркос, Коноплянка, Коваленко, Марлос, Мораес
Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Тете, Дентіньо, Сікан
Зоря: Махарадзе, Михайличенко, Абу-Ханна, Вернидуб, Тимчик, Іванісеня, Ледньов, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Луньов
Запасні: Василь, Лазіо, Каменюка, Чайковський, Арвеладзе, Будківський, Русин
Матч розпочнеться о 17.00.