Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря і донецький Шахтар зіграють в центральному матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 14 грудня, на Славутич Арені в Запоріжжі.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Зоря Луганськ - Шахтар Донецьк гаживо дивіться на нашому сайті.

Шахтар упевнено очолює турнірну таблицю УПЛ після 17 турів. У підопічних Каштру - 47 очок. Зоря з 34 балами на другій сходинці.

У 17 турі підопічні Віктора Скрипника впевнено перемогли Динамо (1:2), а гірники розгромили Олімпік (3:0).

Нагадаємо, Шахтар програв удома Аталанті в Лізі чемпіонів (0:3) і припинив боротьбу за найпрестижніший клубний трофей Європи.