Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів

Гірники відправилися до Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Харкові приймав Аталанту.

Початок зустрічі був за гостями. А далі гірники провели кілька небезпечних атак, під час однієї з них Коваленко поцілив у дев’ятку воріт, але взяття воріт не зафіксували - завдяки VAR було зафіксовано положення поза грою у Тете.

У середині другого тайму матчу Кастань вивів вперед Аталанту. А на 77-ій хвилині матчу Додо отримав червону картку і гірники залишилися у меншості. Господарі пропустили ще двічі. Гірники програли і вилетіли з Ліги чемпіонів.

Завдяки поразці Динамо від Манчестер Сіті Шахтар посів третє місце у групі і у 2020 році зіграє у Лізі Європи. Дебютант Ліги чемпіонів вийшов до плей-оф.

Ліга чемпіонів

6 тур, 11 грудня

Група С

Шахтар - Аталанта 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Кастань, 0:2 - 80 Пашалич, 0:3 - 90+4 Госенс

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.