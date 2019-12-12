 УЄФА синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме

Сьогодні 14:16 1171 0
У групі В Ліги Європи одразу три клуби претендують на вихід у плей-оф
УЄФА синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме
#Динамо, #Лугано, #Мальме

Джерело - tsn.ua.

Матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме будуть проходити паралельно, секунда в секунду.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Максимальну синхронізацію зроблять для того, щоб всі команди, які претендують на вихід в плей-оф (Копенгаген, Мальме і Динамо) перебували в рівних умовах і не грали на результат, враховуючи паралельний матч.

Раніше, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.

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