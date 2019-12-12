УЄФА синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме

У групі В Ліги Європи одразу три клуби претендують на вихід у плей-оф

Матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме будуть проходити паралельно, секунда в секунду.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Максимальну синхронізацію зроблять для того, щоб всі команди, які претендують на вихід в плей-оф (Копенгаген, Мальме і Динамо) перебували в рівних умовах і не грали на результат, враховуючи паралельний матч.

Раніше, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.