Ващук розкритикував дисципліну Динамо

Гравці Динамо мають відчувати відповідальність перед уболівальниками.

Про це розповів екс-захисник киян Владислав Ващук.

"Можна робити ставки, кого наступного вилучать у Динамо в цій зустрічі. Кожен матч кияни грають вдесятьох. Таке відчуття, ніби це спеціально відбувається. Можливо, гравці забули про те, як рахувати до двох або що арбітр має червону картку.

У команді немає дисципліни. Перші хвилини - і ми вже маємо небезпечні моменти біля наших воріт. Буває, пропускаємо. Буває, рятує поперечина. Гравцям не вистачає відповідальності перед уболівальниками і самими собою. Вони себе перетворюють в ніщо, коли заробляють червоні картки. Раніше, це каралося всередині колективу. Сьогодні це вже норма.

Кожен матч повинен починатися з першої секунди. Тренер їх налаштовує, але вони професіонали і підписували контракт. Тому повинні займатися самоконтролем, самодисципліною, якщо вони хочуть розвиватися. Від перших секунд і до фінального свистка", - розповів Ващук.