Михайличенко: Всі прекрасно розуміють важливість цієї гри

Гравців Динамо не варто налаштовувати на гру Ліги Європи проти Лугано.

Про це сказав наставник киян Олексій Михайличенко.

"Наскільки нам вдалося вийти з важкого психологічного стану після Зорі, покаже завтрашній день. Прекрасно розумію, що на такі матчі налаштовувати футболістів немає сенсу. Всі прекрасно розуміють важливість цієї гри. Все в наших руках. Щодо кадрової ситуації, то через перебір карток ми не можемо розраховувати на Шабанова, Сидорчука та Вербича. Така ситуація, потрібно її приймати. Дізналися про це не вчора, а відразу після гри з Мальме. Будемо будувати нашу гру без цих виконавців", - сказав Михайличенко.