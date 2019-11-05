Реал має обов’язково перемагати Галатасарай у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник мадридців Марсело.

"Ми повинні вийти і обіграти Галатасарай. Ми з нетерпінням чекаємо цього матчу Ліги чемпіонів. Подібні ігри - найкраще, адже щоб продовжувати боротьбу, нам треба перемагати. Ми можемо вважати цей матч фіналом.

Що я думаю з приводу свого сотого матчу в єврокубках? Правда в тому, що стільки матчів у складі найкращого клубу світу - це джерело неймовірної гордості", - розповів Марсело.