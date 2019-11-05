Джерело - football.ua.
Тренерський штаб Реала хоче, щоб півзахиник Гарет Бейл залишився у клубі до кінця сезону.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.
"Я хочу, щоб Бейл залишився до кінця сезону. Люди продовжують говорити, що мені потрібен його відхід в січні, але це нісенітниця. Уболівальники повинні мислити позитивно, Бейл хоче грати за нас. Він просто ще не до кінця відновився.
Ми хочемо, щоб Бейл відчував себе комфортно, але в даний момент він не готовий грати нормально", - відзначив Зідан.
Нагадаємо, Бейл може перейти у китайський клуб.
Також, Бензема погодив новий контракт з Реалом.