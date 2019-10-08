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Бензема погодив новий контракт з Реалом

Сьогодні 13:38 236 0
Хочуть зберегти свого нападника
Бензема погодив новий контракт з Реалом
#Реал, #Бензема

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал і Карім Бензема незабаром підпишуть новий контракт.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Сторони домовилися про угоду терміном до 2022 року. За новим договором французький форвард буде отримувати 11 мільйонів євро в рік. Поточний контракт Бензема закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, що Бензема грає за Реал з літа 2009 року. За цей час він провів за мадридський клуб 474 матчі, забив 228 м'ячів і віддав 126 голевих передач.

У цьому сезоні Бензема провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах і забив 10 м'ячів.

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