Бензема погодив новий контракт з Реалом

Хочуть зберегти свого нападника

Мадридський Реал і Карім Бензема незабаром підпишуть новий контракт.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Сторони домовилися про угоду терміном до 2022 року. За новим договором французький форвард буде отримувати 11 мільйонів євро в рік. Поточний контракт Бензема закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, що Бензема грає за Реал з літа 2009 року. За цей час він провів за мадридський клуб 474 матчі, забив 228 м'ячів і віддав 126 голевих передач.

У цьому сезоні Бензема провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах і забив 10 м'ячів.

Нагадаємо, Лунін разом з Едегором потрапили до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги.

Також, Лунін хоче покинути Вальядолід.